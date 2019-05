CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Entro questa settimana dovrebbe consumarsi il decisivo vertice alla Juventus tra Massimiliano Allegri e il presidente Agnelli per programmare la prossima stagione dei bianconeri. Più vicina la riconferma del tecnico, che avrebbe chiesto innesti di qualità per elevare ulteriormente il livello della rosa a sua disposizione e tentare di spezzare la maledizione in Champions League.

Per le ultimissime notizie Clicca Qui

Anche Cristiano Ronaldo chiederebbe un rinnovamento della squadra e avrebbe consigliato una serie di acquisti alla dirigenza della Continassa per primeggiare in Europa. Stando a 'Don Balon' la lista del fuoriclasse portoghese comprenderebbe sei nomi: de Ligt per il pacchetto difensivo, i francesi Ndombelé, Pogba e Rabiot a centrocampo, oltre agli ex compagni di squadra al Real Madrid Isco e James Rodriguez tra trequarti e attacco. Gli ultimi due sarebbero i preferiti di 'CR7' in caso di addio alla Juve di Paulo Dybala.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui