LIVERPOOL BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE / Al fischio finale dell'andata della semifinale di Champions League giocata al 'Camp Nou' contro il Barcellona, il Liverpool di Klopp era già a conoscenza del fatto che ad Anfield sarebbe servita un'incredibile impresa per cercare di ribaltare il 3-0 inflitto da Messi e compagni.

Ora però la sfida assume sempre di più i contorni di un'impresa epocale. Come annunciato dal tecnico dei 'Reds', il Liverpool scenderà in campo domani sera senza Mohamed Salah e Roberto Firmino.

Nell'ultimo turno di Premier League, l'attaccante egiziano ha subito un duro colpo dal portiere deled è stato costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime. Klopp, che ha confermato il forfait dell'ex, così dovrà fare a meno dei 40 gol siglati dai due in stagione.

Ecco le sue parole: ''Non giocherà Salah, anche Firmino non sarà presente domani. Salah fuori per precauzione? No, si tratta di una commozione cerebrale. Non può proprio giocare. Sta bene, ma non abbastanza per poter entrare in campo. Giocheremo per vincere. Chiaro che dover recuperare un 3-0 contro il Barcellona non è il migliore degli scenari in cui vorresti trovarti, ma proveremo a giocarcela. Faremo un grande tentativo con quello che abbiamo, daremo comunque il 100% anche se non è detto che basti''.

