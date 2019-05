DE LAURENTIIS NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE / Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, oggi parteciperà alla riunione convocata dall'European Leagues.

In un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera' ha cercato di fare chiarezza sui temi che saranno discussi in assemblea, a partire dalla Super Champions League proposta dall'Eca di Andrea Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: "Bisogna andare per gradi. La Champions e l'Europa League vanno abolite, avvicendandole con un torneo, articolato in 80 squadre, cui accedano le prime sette della classifica dei campionati italiano, francese, tedesco, inglese e spagnolo e le prime quattro dei campionati portoghese, olandese, belga, svedese e tutti gli altri. Squadre divise in quattro gironi da venti: 19 partite/giornate di gara per ciascun girone. Gare secche con location estratte a sorte per stabilire il team che gioca la prima in casa e dare via al calendario. Lo chiamerei European Cup, le partite si giocherebbero il martedì,mercoledì e giovedì, rispettando così la collocazione dei campionati nazionali durante il fine settimane''.

Un pensiero su Agnelli: "Vuole la Superlega? E' uno intelligente, non voglio credere che abbia in mente un torneo di questo tipo che sarebbe riduttivo per il resto del calcio europeo. Una formula che potrebbe anche rivelarsi valida in una fase iniziale, ma alla fine allontanerebbe una buona fetta di pubblico e di tifosi dal mondo del calcio''.

