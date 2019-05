LIVERPOOL-BARCELLONA DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEMIFINALE RITORNO CRONACA TEMPO REALE KLOPP SALAH VALVERDE MESSI - Dopo gli impegni nei rispettivi campionati, è tempo di scendere in campo per il ritorno della semifinale di Champions League per Liverpool e Barcellona. Si parte dal netto 3-0 dell'andata al 'Camp Nou' per i catalani, grazie al gol di Suarez e alle due magie di Leo Messi.

Il manager dei 'Reds', Jurgen, dovrà fare a meno dell'infortunato, uscito anzitempo dal match contro il Newcastle; di contro, l'allenatore degli spagnoli, Ernesto, non può contare sull'infortunato Dembelé, rimasto in Catalogna. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Anfield'.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-BARCELLONA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Manè, Origi, Shaqiri. All. Klopp

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho. All. Valverde

ARBITRO: Cakir (Turchia)

