CALCIOMERCATO POGBA REAL MADRID / Il pareggio contro l'Huddersfield, fanalino di coda della Premier League, ha condannato il Manchester United: i 'Red Devils' non parteciperanno alla prossima edizione di Champions League. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riportato da 'AS', questo traguardo mancato inevitabilmente avrà un riscontro sul prossimo mercato della squadra di Solskjaer.

Anche perché qualora iltrionfasse nella finale di FA Cup, la stagione del Manchester United inizierebbe dai turni preliminari di Europa League, rinunciando così agli introiti della tourneé estiva.

Poi c'è in ballo il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, desideroso di partecipare alla prossima Champions League, ora può salutare veramente l'Old Trafford. In corsa sembrebbero esserci solo la Juventus e il Real Madrid: Florentino Perez ha stanziato un piano da 540 milioni da spendere nel prossimo mercato per rilanciare subito la squadra di Zinedine Zidane nella prossima stagione. La valutazione di Pogba da 150 milioni non spaventa dunque il numero uno madrileno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui