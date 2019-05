CALCIOMERCATO INTER BALE / La telenovela Bale-Real Madrid si arricchisce di una nuova importantissima puntata: l'esterno gallese ieri è stato escluso da Zinedine Zidane per il match casalingo giocato ieri al 'Santiago Bernabeu' contro il Villarreal. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Una scelta molto forte quella del tecnico francese che ha optato per quest'esclusione per evitare gli ulteriori fischi che sarebbero piovuti dagli spalti nei confronti di mister 100 milioni.

Inoltre Zidane sarebbe stanco del suo atteggiamento mostrato in campo e preferirebbe dare spazio a tutti quei giocatori che hanno bisogno di mettersi in mostra per guadagnare un posto nelle proprie nazionali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', il futuro di Bale ora è tutto da stabilire: il giocatore sa che non può contare sulla fiducia del proprio mister ma non vorrebbe lasciare il Real Madrid avendo ancora 3 anni di contratto. Poche squadre sono disposte a pagare i 17 milioni di euro che percepisce con i'Blancos', per non parlare delle numerose lesioni muscolari che lo hanno ostacolato nelle ultime stagioni. L'Inter è pronta ad approfittarne a realizzare un super colpo da novanta in estate visto che anche l'altra pretendente, il Manchester United, non parteciperà alla prossima Champions League.

