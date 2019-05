CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC ALLEGRI DYBALA ICARDI GUARDIOLA CONTE ERIKSEN RABIOT / La Juventus ha ormai archiviato l'ennesimo campionato consecutivo, con molto anticipo rispetto al finale di stagione. La stagione dei bianconeri però non può considerarsi un successo, a causa dell'uscita di scena dalla Champions League già ai quarti di finale. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, sbarcato a Torino per portare la coppa dalle grandi orecchie, non ha dato i frutti sperati. Per cercare di ovviare al fallimento europeo, il club potrebbe mettere in atto una piccola rivoluzione tecnico-tattica, che abbraccerà inesorabilmente anche il mercato. Viste le tentazioni Conte e Guardiola per la panchina e i destini di Eriksen, Rabiot e Icardi ancora da risolvere, Pjanic, Dybala e lo stesso Allegri sembrano essere i nomi destinati a scaldare l'estate bianconera.

Juventus, Allegri in bilico: dall'ombra di Conte al sogno Guardiola

Prima di effettuare operazioni in entrata o in uscita la Juventus dovrà necessariamente risolvere la questione relativa alla propria guida tecnica. La stagione di Massimiliano Allegri non è stata entusiasmante al di fuori dei confini italiani. Per questo motivo, nonostante le dichiarazioni di apertura da parte della società, non è da escludersi a priori una possibile separazione dalla panchina bianconera. Se è vero che il club è grato al tecnico livornese per il buon lavoro fatto in questi anni, dall'altra si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno a Torino di Antonio Conte: l'allenatore pugliese, seguito in Italia anche da Romae Inter, potrebbe essere il profilo giusto per ricaricare l'ambiente per la prossima annata. Ex Chelsea a parte, un sogno per la dirigenza della Vecchia Signora porta il nome di Guardiola. L'allenatore del Manchester City è il profilo più ambito dalla società bianconera perché metterebbe definitivamente a tacere le voci relative alla mancanza di bel gioco della squadra.

Juventus, da Dybala ad Icardi: i possibili scenari sul calciomercato in entrata e uscita

Il tiki-taka dello spagnolo diventerebbe la soluzione per ovviare a questa problematica, garantendo altresì competitività al livello europeo.

Archiviato il discorso relativo all'allenatore, la Juventus dovrà anche fare i conti con diverse situazioni da approfondire sul mercato. Per quanto riguarda le operazioni in uscita sono due attualmente i nomi che stanno tenendo banco in vista dell'estate: Miralem Pjanic e Paulo Dybala. Il bosniaco ha recentemente lanciato messaggi di intesa al PSG, club che potrebbe tentare l'affondo durante l'estate. Qualora l'ex Roma chiedesse ufficialmente la cessione, la Juventus dovrebbe immediatamente mettersi in moto per un'eventuale sostituto all'altezza. Tra i possibili profili papabili, spicca sicuramente Eriksen, il cui matrimonio con il Tottenham sembra ormai ai titoli di coda. Anche Rabiot è un nome che potrebbe fare al caso dei bianconeri: il francese arriverebbe a zero proprio dal PSG ma l'ostacolo rimarrebbe quello di trattare le cifre dell'ingaggio con il suo entourage.

Anche Dybala potrebbe salutare a fine stagione. L'argentino ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative, anche a causa dell'ingombrante presenza di Cristiano Ronaldo e dell'importanza avuta da Mandzukic nello scacchiere tattico di Allegri. Quella della possibile destinazione della Joya è forse la questione più lontana dall'essere risolta: l'argentino vanta infatti molti estimatori in giro per l'Europa, tra cui PSG, Bayern Monaco e Manchester United. Un'ipotesi ancora da non scartare è quella legata a un suo possibile approdo all'Inter. Tra i nerazzurri infatti sta tenendo banco da diverso tempo la questione relativa ad Icardi, uno dei protagonisti in negativo di questa stagione. L'ex capitano della squadra, nonostante i messaggi di una sua permanenza della moglie-agente Wanda Nara, potrebbe entrare in questo scenario di mercato, divenendo pedina di scambio e invertendosi maglia proprio con il connazionale bianconero. Qualora non si concretizzasse questo scenario, la Juventus potrebbe provare a riportare in Italia uno tra Coutinho e Sanchez, reduci da stagioni deludenti rispettivamente con Barcellona e United.

