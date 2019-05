CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN SARRI CHELSEA / Il Chelsea grazie al 3-0 al Watford e ai passi falsi di Arsenal e Manchester United festeggia con una giornata d'anticipo la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel tris dei 'Blues'' c'è anche la firma di Gonzalo, la cui permanenza a Londra resta in bilico stando a sentire le parole di Maurizio"Non sono a conoscenza del suo futuro, è una domanda da porre alla società. Se rimane possiamo fare molto bene nella prossima stagione - sottolinea l'allenatore ex Napoli alla 'BBC' - Per un attaccante non è facile ambientarsi in Premier League dopo aver giocato in Spagna e Italia. Il campionato inglese è diverso, soprattutto dal punto di vista fisico". Il Chelsea a fine stagione ha la possibilità di rinnovare il prestito di Higuain dallaper 18 milioni di euro, o acquisirne l'intero cartellino per 36 milioni.