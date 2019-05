Inter, Marotta spiazzato: sprint finale per Pépé

INTER PEPE / Un grande colpo sull'esterno per l'Inter che si prepara alla cessione di Ivan Perisic e intende sostituirlo con almeno un elemento di grande spessore internazionale. Tra i nomi seguiti c'è anche quello del talentuoso Pépé protagonista nella cavalcata del Lille secondo in Ligue 1.

Brasiliano, classe '95, nei report degli 007 interisti ha sempre ottenuto punteggi altissimi, ma la strada per assicurarselo si fa sempre più difficile da percorrere. Secondo 'sportmediaset.it' infatti, il Bayern Monaco avrebbe deciso di puntare su di lui per rimpiazzare i veterani Ribery e Robben e sarebbe pronto ad investire qualcosa come 70 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza.