MILAN-BOLOGNA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CAMPIONATO GATTUSO CHAMPIONS MIHAJLOVIC SALVEZZA - Si chiude la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A col posticipo del lunedì Milan-Bologna.

I rossoneri di Gennarohanno la necessità di portare a casa i tre punti per poter ancora sperare in un posto nella prossima edizione della Champions League, alla luce della vittoria dell'Atalanta in casa della; di contro, i rossoblu dell'ex dal dente avvelenato, Sinisa, sono in piena lotta per la salvezza e un risultato positivo darebbe un ulteriore slancio verso l'obiettivo stagionale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza'.

FORMAZIONI UFFICIALIMILAN-BOLOGNA

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Svanberg, Pulgar, Poli; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 73; Inter 63; Atalanta 62; Roma 59; Torino 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal 42; Cagliari e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui