Inter, rivoluzione terzini: due rinforzi dopo Danilo

INTER DANILO EMERSON PALMIERI / L'affidabilità dei terzini è ormai da anni un problema per l'Inter che anche quest'anno dovrà fare i conti con una batteria di esterni difensivi da rivoluzionare. Solo Asamoah e D'Ambrosio saranno confermati, con il secondo che sempre più verrà impiegato anche come terzo centrale di difesa in particolare se in panchina arriverà Antonio Conte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per questo motivo servono rinforzi in entrata e la dirigenza nerazzurra sta spingendo perdel Manchester City (già cercato proprio da Conte al Chelsea) il quale avrebbe detto 'sì' all'ipotesi Inter che ora tratta col club. Ma non finisce qui, perché agli addii dei vari Vrsaljko, Cedric e Dalbert dovranno corrispondere nuovi ingressi. Ecco perché, scrive 'Tuttosport', vanno avanti i contatti per Matteoche il Manchester United può liberare per circa 10 milioni di euro, mentre sulla corsia mancina prende quota il nome di Emerson Palmieri, già proposto anche al Milan : con Perisic e Dalbert in partenza a sinistra, serve un esterno a tutta fascia e l'italo-brasiliano è un pupillo di Conte (e non solo).