CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Partita da non fallire questa sera per il Milan nel posticipo di campionato contro il Bologna. Una mancata vittoria a 'San Siro' contro l'ex Mihajlovic escluderebbe quasi definitivamente la squadra di Gattuso dalla corsa al quarto posto.

E senza Champions League, il club di Via Aldo Rossi potrebbe essere costretto a sacrificare qualche big sull'altare del bilancio e del Fair Play Finanziario.

Oltre a Suso, Romagnoli, Donnarumma, Kessie e Cutrone anche Krzysztof Piatek - stando a 'La Repubblica' - potrebbe finire sul mercato e lasciare dopo appena sei mesi il 'Diavolo' nella prossima finestra estiva. Il bomber polacco continuerebbe a far gola a diversi top team d'Europa, che già lo avevano corteggiato a gennaio prima del passaggio per 35 milioni di euro al Milan. Champions vitale, ultime quattro giornate decisive per il futuro rossonero.

