CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BRESCIA TONALI / Massimo Cellino blinda Tonali. Il centrocampista del Brescia, tra i potagonisti della promozione del club lombardo, è ambito dalle migliori società italiane, tra le quali Juventus e Inter. Tuttavia, la volontà del presidente è quella di non cedere i suoi migliori elementi: "So come si fa il calcio, sono trenta anni che lo faccio. Non tutti lo sanno fare come lo faccio io. Rinforzare la squadra? E' già difficile trovare giocatori buoni - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Tonali? Ne abbiamo più di uno bravo. Non è nostra intenzione cedere nessuno. L'ultima cosa che farò sarà indebolirmi. Sorrentino ed Hetemaj? Quello che leggo è solo frutto di poesia.

Asta per Tonali? E' difficile trovare giocatori buoni, noi torniamo dopo tanti anni quia Brescia e sarebbe sbagliato ripetere gli errori del passato: i giocatori come Tonali hanno bisogno di crescere e formarsi. Il posto giusto è qui con noi.? E' confermato a meno che non voglia andar via lui. Cerco di andarci d'accordo e ci siamo andati finora. Paragonare Tonali? E' difficile, mi ricorda Falcao. E' un giocatore completo, ha la fase difensiva e offensiva. Ha sessantadue pulsazioni al minuto, ha sangue freddo, ha il sorriso di un bambino, ha ancora diciotto anni. E' stata una bella sorpresa, ci ha aiutati a torare in Serie A. Ne ho visti tanti di calciatori forti, ma lui è un mezzo marziano".

Cellino, infine, ha parlato di Cagliari e Palermo: "Vicenda Palermo? Una vergogna. Ho il cuore spezzato, è una squadra che mi è sempre piaciuta, è una vicenda brutta e sono amareggiato. Cagliari? Sono un immigrato qui al Nord. A Cagliari ci torno poco e per qualche giorno di vacanza. La Sardegna la frequento poco".

