Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Sarri vince e torna a convincere con il 3-0 rifilato al Watford che gli consente di recuperare terreno sul Tottenham agganciando in solitaria la terza piazza in Premier League. Convincono anche gli attaccanti italiani, in particolare Macheda e Pellé, autori di due doppiette rispettivamente in Grecia e in Cina. Segnano anche Grifo e Lanzafame.

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 – Orchestra bene il gioco, provando anche una buona conclusione deviata dal portiere del Watford. Quando si aprono gli spazi non esita a cercare le punte con i filtranti.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United) Davide Zappacosta (Chelsea), Emerson Palmieri (Chelsea), Adam Masina (Watford)

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 7 - Tre punti belli e convincenti, quelli ottenuti con la vittoria sul Watford. Finisce 3-0 senza appello, con i Blues che giocano bene pur soffrendo qualcosina nei primi minuti di gara. Sembrano lontani i giorni della crisi, soprattutto con il terzo posto in classifica a discapito del Tottenham sconfitto dal Bournemouth.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Titolare nel deludente pareggio interno col Nizza, è comunque autore di una buona prova e protagonista nell'azione che poi ha portato al rigore sbagliato da Cavani in pieno recupero. Ammonito al 54'.

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 5 - Si divora una buona occasione al 26', di testa, all'altezza del dischetto. Combina poco altro e viene sostituito da Rudi Garcia al minuto 79.

NON HANNO GIOCATO: Gianluigi Buffon (Psg), Pietro Pellegri (Monaco), Andrea Raggi (Monaco), Antonio Barreca (Monaco)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7 - Porta in vantaggio il Friburgo con un tiro dal dischetto dopo appena 10', spiazzando il portiere avversario. Poco dopo va vicino al raddoppio con una bella conclusione sventata provvidenzialmente dall'intervento di un difensore. Il migliore dei suoi.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza)

LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 6 - Chiaramente una buona partita nel tennistico 6-2 esterno rifilato dal Valencia all'Huesca. Solo un piccolo neo nell'azione del primo gol avversario firmato da Melero, e che lo vede in leggero ritardo nella copertura.

Ma si trattava dell'1-6.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Verde (Valladolid), Daniele Bonera (Villarreal)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 6 - Fornisce l'assist per il momentaneo vantaggio firmato da Teixeira. Ma la partita termina 1-1 in virtù del rigore realizzato da Carrasco nei minuti finali.

EDER (Jiangsu Suning) 5,5 - Non segna più l'ex Sampdoria e Inter, anche se tre reti in queste prime otto partite di campionato non sono poi pochissime. Tuttavia non riesce a concretizzare le palle che riceve nella sfida col Dalian Yifang di Hamsik e la gara finisce 1-1.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7,5 - Dopo la scorsa tripletta arrivano i due gol, di cui uno su rigore, che stendono l'Hebei e portano lo Shandong a ridosso del Guangzhou Evergrande di Cannavaro. E con otto gol realizzati in otto partite è il nuovo capocannoniere della Super League. Momento magico per lui.

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5,5 - Il giorno del possibile recupero si trasforma in quello del ritardo che ora inizia a farsi preoccupante. La capolista Beijing Guoan, infatti, espugna il suo stadio di misura portandosi a quota 24 punti e nessuna sconfitta al passivo, registrando un significativo +6 proprio dal suo Guangzhou, adesso terzo.

RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7,5 - Termina con una doppietta rifilata al Panetolikos il suo campionato in Grecia. Fra alti e bassi, il suo score finale è di dieci reti messe a segno, che tuttavia lo rilanciano in vista di una nuova stagione da protagonista. Chissà se ancora in terra ellenica.

GIANLUCA CURCI (Hammarby) 6 - Subisce due gol in fotocopia, sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma in entrambi i casi è esente da colpe. La difesa è troppo leggera in marcatura infatti, tuttavia l'Hammarby coglie un sofferto 3-2 sul campo dell'Orebro.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 7 - Il suo gol messo a segno al 58' regala la vittoria al Ferencvaros sull'Ujpest. In classifica marcatori guarda tutti dall'alto condividendo il primato con Holender dell'Honved a quota 15 gol.

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) 6 - Fa quello che può nel 3-1 interno subito dal Fenerbache. Non ci sono comunque responsabilità sui gol incassati.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca), Sebastian Giovinco (Al-Hilal)

