CALCIOMERCATO TORINO CAIRO / Urbano Cairo ha fatto il punto sul suo Torino tra presente e futuro. Il presidente ha annunciato anche le mosse di mercato della prossima estate: "Mercato? L'obiettivo l'ho detto rivedendo le formazioni del Grande Torino. La formazione titolare era rimasta quella nel corso degli anni. Dieci undicesimi per quattro stagioni, i titolari erano quelli. E' la strada mestra, quando hai giocatori ottimi che lavorano con un mister bravo come Mazzarri diventa un valore aggiunto - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - L'anno scorso ce l'abbiamo fatta a tenere tutti, voglio andare avanti in quel modo. Impresa redditizia? Sono presidente da quasi quattordici anni, è stato un periodo iniziale dove purtroppo si è perso anche per errori fatti. Dal 2013 in poi abbiamo avuto cinque anni molto belli e con bilanci assolutamente buonissimi. L'anno scorso, avendo tenuto tutti, il bilancio è un po' peggiorato. Credo si possa far diventare impresa redditizia anche una squadra di calcio. Speriamo di ritornare ad avere un positivo alla fine. C'è la volontà di tenere i migliori e puntellare la squadra in quelle due posizioni dove potrebbe essere giusto migliorarla".

Cairo ha detto la sua anche sulla corsa per un piazzamento in Champions League: "Mancano poche partite e i punti disponibili sono solo nove. L'Atalanta si è molto staccata e mi sembra complicato.

Noi giochiamo per fare benissimo in tutte le partite come fatto con Milan e Juve. Poi faremo i conti. Noi dobbiamo pensare a ogni partita. Più che pensare all'obiettivo si pensa ad ogni cosa per poterlo ottenere. Nel girone di ritorno saremmo quarti, ma complessivamente ci manca qualcosa dall'andata. Cristiano Ronaldo? Che vuoi fare... quando hai campioni tI aspetti di tutto, anche un gesto tecnico eccezionale. Uscire dallo 'Stadium' con un pareggio e dispiaciuti non è male".

Cairo, inoltre, esprime le sue perplessità sulla super Champions: "Oggi pomeriggio partirò per Madrid. E' importante essere vicini, ho sentito cose su questa Super Champions che non mi piacciono affatto. Sarebbe un modo per organizzare un calcio d'elite che però esclude molte squadre. E' una competizione che diventa impoverita quella in Italia. Relegare il campionato al martedì o mercoledì farebbe diventare più ricche le squadre che già lo sono e più povere quelle povere. Da un punto di vista sociale vorrebbe dire non rispettare il popolo italiano e quelli europei che hanno il piacere della tradizione".

Cairo ha infine analizzato le polemiche con gli arbitri: "Polemiche con arbitri? Non mi ha fatto piacere, quando è stato il momento, segnalare cose che non ritenevo giuste. Credo che l'obiettivo sia quello di avere una pacificazione generale accettando le decisioni degli arbitri. Io chiedevo che il Var fosse utilizzato di più. Voglio evitare di parlare degli arbitri il più possibile, anche mister Mazzarri vuole come me questa cosa".

