ROMA PETRACHI CAIRO TORINO / Ripartire dalla rosa attuale confermando tutti i tasselli fondamentali, dal campo alla panchina passando per la dirigenza.

Questa l'intenzione del presidente del, Urbano, che sogna la Champions League ma programma a prescindere un futuro importante per la sua società e intervenendo ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' approfitta per fare rispondere anche alle voci sul Ds Petrachi, al centro del pressing della Roma . "Mi sono anche stupito di tanti articoli e tante voci - esordisce Cairo -. Abbiamo un contratto fino al 2020 e non ne abbiamo mai parlato in questi mesi. Se ci fosse qualcosa Petrachi me ne avrebbe parlato direttamente. Non credo sia vero e credo che rimarrà con noi".