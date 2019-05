Juventus, Paratici pigliatutto: Rabiot 'porta' Pogba!

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT POGBA / Aaron Ramsey è il solo il primo tassello di una rivoluzione profonda che riguarderà il centrocampo della Juventus durante la prossima estate di calciomercato. Oltre Sami Khedira, che ha attirato anche le attenzioni del Bayern Monaco, attenzione alla situazione di Miralem Pjanic che è segnalato nella lista dei probabili partenti e pubblicamente strizza l'occhio al Psg.

Due possibili cessioni alle quali il Ds Fabiovorrebbe far corrispondere altri due ingressi di spessore internazionale. I vertici juventini starebbero accelerando per arrivare ad Adrien, altro parametro zero in uscita dal Paris Saint-Germain, il quale non escluderebbe l'assalto anche al sogno Paul

Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui Paratici ha riallacciato da qualche settimana i contatti con la mamma-agente di Rabiot, inseguito ormai da 5 anni, presentando un'offerta ritenuta molto importante sulla quale l'entourage del giocatore sta riflettendo. Da ambienti vicini alla trattativa filtra ottimismo con Real Madrid e Tottenham al momento indietro e la risposta alla Juventus potrebe arrivare già in questa settimana. Nel frattempo, lo United ha salutato la Champions League e Pogba da parte sua avrebbe già chiarito che non intende disputare un'altra stagione in Europa League spalancando di fatto le porte all'addio. Il Real, in questo caso, è l'insidia principale per la Juventus che non ha mai perso le speranze di riportare il francese a Torino e sta continuando a provarci, a maggior ragione se dovesse riuscire a mettere le mani anche su Rabiot a parametro zero risparmiando, come per Ramsey, l'esborso per il cartellino. Dovessero però spuntarla gli spagnoli, per la 'Vecchia Signora' potrebbe liberarsi uno tra Kroos, Casemiro e Isco, mentre resta viva la complicata ipotesi Ndombele.

