ROMA ORSI RANIERI / Nuovo pareggio, nuova polemica. In casa Roma prosegue la stagione altalenante che ha messo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Commentando la prestazione di ieri contro il(gara terminata 1-1), Nandoha mosso la sua critica: "Ranieri non ha messo a posto niente, la Roma resta impresentabile - le sue parole a 'Radio Radio' - Gioca con questo 4-4-2 senza nessuna idea. Non capisco chi dà per scontata la vittoria della Lazio in Coppa Italia. Bisogna rispettare il calcio, come ha fatto il Chievo o l'Huddersfield in Inghilterra. In Italia si pensa sempre male come ha fatto Ranieri che però poi non ha vinto con il Genoa... Avrebbe fatto meglio a pensare alla sua partita".