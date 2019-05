Roma, blitz a sorpresa per Mourinho

ROMA MOURINHO / Si avvicina il momento della decisione per José Mourinho che dopo l'esonero dal ManchesterUnited lo scorso dicembre è pronto a tornare in pista e sul tavolo ha diverse proposte da valutare. Tra queste, scrivono in Inghilterra, la più concreta al momento sarebbe quella del Lione, mentre nelle ultime ore si è parlato di contatti con la Roma.

Attenzione però ad un'altra possizile soluzione a sorpresa, anticipata nei giorni scorsi anche dai bookmakers . Stando a quanto riferisce il britannico 'Daily Mail', infatti, ilsi sarebbe mosso in maniera importante presentando un'offerta allo 'Special One'. L'ingaggio prospettato viene considerato competitivo ed in linea con le possibili richieste di Mou che avrebbe la possibilità di allungare la sua serie sterminata di trofei vinti in un torneo come quello scozzese in cui il Celtic ormai domina da anni. Il nodo principale, però, riguarda l'Europa dove il portoghese vuole competere ad alti livelli e quindi chiede garanzie in tal senso.