Juventus, verso il vertice Allegri-Agnelli. L'ombra di Conte e l'ipotesi nuovo top club

JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI / È partito il conto alla rovescia per l'attesissimo faccia faccia a tra Massimiliano Allegri e il presidente Andrea Agnelli che disegnerà la Juventus del prossimo futuro. Dovrebbe essere questa infatti la settimana dell'incontro tra l'allenatore bianconero ed il numero uno del club per capire se i piani dell'uno coincidono con quelli dell'altro e, dunque, proseguire insieme o meno. Allegri vuole almeno altri tre acquisti di alto livello (difensore, centrocampista e attaccante), Agnelli tirerà le somme e dunque deciderà se cambiare o prolungare la fiducia con tanto di rinnovo.

Anche se, scrive il 'Corriere dello Sport', c'è chi in società vedrebbe di buon occhio il ritorno di Antonioe questo invita a tenere le percentuali di permanenza del toscano al 75%, con un buon 25% per l'addio che comunque resta uno scenario da non scartare.

Per questo motivo, riferisce il quotidiano romano, Allegri (al pari dello stesso Conte in ballo su più tavoli) sta monitorando gli sviluppi di casa Paris Saint-Germain dove il tecnico Tuchel nonostante il rinnovo è in bilico dopo le ultime delusioni tra Champions e Coppa di Francia. In caso di addio, Conte può essere dunque un candidato per i bianconeri, ma l'allenatore leccese deve dare una risposta alle altre pretendenti (dalla Roma all'Inter) ed il tempo inizia a stringere.

