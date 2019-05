NAPOLI CAGLIARI RIZZOLI VAR / Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, intervenendo alla 'Domenica Sportiva' si è soffermato sul VAR e sull'episodio del rigore concesso al Napoli nel recupero del match contro il Cagliari: "Bisogna imparare a fidarci della tecnologia e non di un arbitro o di una persona.

Con la tecnologia si riesce a fare una proiezione esatta del pallone quando viene toccato dal braccio, si capisce oggettivamente se il tocco avviene dentro o fuori dall'area attraverso un cursore. Non parliamo di una decisione soggettiva, ma di oggettività. Se il Napoli ha avuto un rigore a favore, si vede che la tecnologia ha detto che il rigore c'era - spiega Rizzoli - Il problema però è che manca la fiducia. Ci dà la possibilità di rivedere le immagini che creano dubbi e va quindi sfruttato. Non elimina le polemiche, ma aiuta. L'obiettivo di un arbitro è sempre quello di prendere la decisione giusta: noi siamo aperti a fare sempre autocritica, ma non possiamo essere i soli".