ROMA TOTTI CONTE / Settimane o forse mesi decisivi per il futuro di Antonio Conte, nome in cima alla lista della dirigenza della Roma per il post Ranieri.

Intercettato da un inviato de 'Le Iene', Francesco Totti non ha smentito l'interesse per l'allenatore pugliese, incalzando: "Se arriva alla Roma? Chiedetelo a lui, oppure leggete i giornali...". Come raccontato da Calciomercato.it, Conte tiene tutte le pretendenti sulle spine in attesa di risolvere la causa con il Chelsea.

