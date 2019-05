NAPOLI MERTENS / Il Napoli ha chiuso al secondo posto in classifica il campionato grazie al successo in rimonta contro il Cagliari.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Driesal termine del match cerca di spegnere le voci su un possibile addio nel mercato estivo: "Vediamo sul futuro, se voglio il record di gol devo per forza rimanere… - ha dichiarato l'attaccante belga a 'Rai Sport' - Come ho sempre detto io sto bene qui e voglio continuare per fare ancora meglio con questa squadra. Ho un contratto e come tutti gli altri voglio essere ancora importante per il Napoli".