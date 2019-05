NAPOLI CAGLIARI CAPELLO INSIGNE / Nonostante il gol vittoria e il ritorno alla rete, Fabio Capello ha definito insipida la prestazione di Lorenzo Insigne contro il Cagliari.

Questo il commento dell'ex allenatore negli studi di 'Sky Sport': "È stato insipido perché non è stato determinante in nessun momento, ha avuto diverse occasioni e non le ha sfruttate. Poi ha avuto il coraggio di calciare il rigore dopo un periodo e una partita del genere e da insipido ci ha messo un po' di sale, salvando la prestazione".