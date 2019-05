CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Scatta l'allarme in casa Juventus sul futuro di Miralem Pjanic. Il regista bosniaco, già al centro di alcuni rumori di calciomercato che lo vogliono lontano da Torino la prossima estate, non chiude ad un eventuale addio ai bianconeri: "Il mio obiettivo è vincere la Champions. Quest'anno potevamo fare meglio, anche se l'Ajax ha dimostrato di essere superiore nelle due partite. Sono in Italia da otto anni e gioco in una gradissima squadra che rispetto molto.

Nel calcio tutto è possibile, anche se bisogna che tutti siano d'accordo. Adesso però penso soltanto a finire bene la stagione: ho bisogno di andare in vacanza e poi vedremo se succederà qualcosa - le parole di Pjanic alla trasmissione 'Football Club' su Canal+ - Il? E' uno dei club più forti d'Europa, sicuramente tra i primi otto. Dopo la Ligue 1 vogliono primeggiare anche in Champions League, cosa che non gli è riuscita negli ultimi anni. E' una squadra dove tutti vorrebbero giocare: ha un progetto, dei grandi campioni e ha davvero la chance di vincere in Europa. E' un club rispettato e che nel caso un giocatore ascolta".