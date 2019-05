SERIE A NAPOLI CAGLIARI / Il Napoli vince in rimonta contro il Cagliari e conquista l'aritmetica del secondo posto in classifica. In gol Mertens e Insigne, che ritrova il gol e ribalta l'iniziale vantaggio firmato da Pavoletti.

La squadra diallunga così a +10 sull', conquistando il secondo posto alle spalle della

NAPOLI-CAGLIARI 2-1

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 71; Inter 63; Atalanta 62; Roma 59; Torino 57; Milan* 56; Lazio 55; Sampdoria 49; SPAL 42; Sassuolo 42; Cagliari 41; Fiorentina 40; Parma 38; Bologna* 37; Genoa 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

*una partita in meno

