GENOA ROMA PRANDELLI / Cesare Prandelli mastica amaro al termine di Genoa-Roma. Questo il commento post partita dell'allenatore rossoblu ai microfoni di 'Sky Sport': "I rigori si sbagliano purtroppo, lo dice la storia. Sanabria se l'è procurato, è andato sul dischetto e si sono messi d'accordo.

Per me il primo rigorista è, ma quando Sanabria era titolare era lui e in generale lo è chi se la sente. Ma non mettiamo la croce addosso a Sanabria. Parlare di questo episodio è una grande ferita. C'è da sottolineare anche la grande prestazione dei ragazzi". Sulla salvezza: "La squadra c'è e sta lottando. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, meritavamo sicuramente di più. Siamo in corsa, questi ragazzi lavorano da mesi e hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ora siamo più solidi".