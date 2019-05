Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>NAPOLI CAGLIARI STRISCIONI NOEMI / Due striscioni dalle curve in occasione di Napoli-Cagliari : "Piccola Noemi non mollare" dalla Curva A e "In silenzio per Noemi" dalla B. Anche il 'San Paolo' si stringe attorno alla piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita a Piazza Nazionale durante un agguato camorristico.