CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO / Ancora una prestazione incolore per Joao Cancelo nel Derby contro il Torino. Il laterale portoghese ha perso smalto rispetto ai primi mesi dell'avventura in bianconero e non sarebbe considerato più un intoccabile nelle alchimie di Massimiliano Allegri, destinato alla conferma in panchina. Un'involuzione che metterebbe in dubbio anche la permanenza dell'ex Valencia e Inter a Torino nella prossima stagione.

Le corteggiatrici per il classe '94 non mancano, ad iniziare da Barcellona e Manchester United. A queste - stando al 'Corriere dello Sport' - si sarebbe aggiunto pure il City, con Pep Guardiola che avrebbe individuato nel giocatore nato a Barreiro la pedina giusta per il proprio scacchiere tattico. La Juve di fonte ad un'offerta intorno ai 60 milioni di euro potrebbe anche dare il via libera alla cessione di Cancelo, che lo scorso luglio venne prelevato dai bianconeri per 40 milioni firmando un contratto fino al 2023.

