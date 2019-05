PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-CAGLIARI: si sblocca Insigne

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI CAGLIARI / Napoli "di rigore", che si salva nel finale grazie a Mertens e a un rigore sblocca-Insigne, che non segnava dal 10 marzo. Ma Cagliari complessivamente meglio, con Barella e Pavoletti particolarmente sugli scudi.

NAPOLI

Meret 6 - Non impegnatissimo, il Cagliari non tira molto in porta. Quando lo fa con Pavoletti, però, sono dolori veri.

Hysaj 6 - Spinge poco, vista la presenza di un Verdi sicuramente meno "tattico" di Callejon. Molto attento in fase difensiva, anche nelle chiusure in diagonale.

Albiol 6 - Non giocava titolare da una vita, per lui 90 minuti importanti per riprendere il filo del discorso. Un po' in ritardo su Pavoletti in occasione del gol del Cagliari.

Koulibaly 5,5 - Non gioca male, ma sull'occasione-gol del Cagliari si fa portare a spasso da Barella. Una grossa ingenuità per lui.

Ghoulam 5,5 - La spinta non è mai all'altezza della sua fama, in difesa porta sulla coscienza la rete con un pallone sanguinosissimo perso a metà campo. Si rifà col cross-gol dell'1-1: almeno i traversoni, col suo piedino, sono tutt'altra cosa.

Verdi 5 - Non incide lì davanti, anche al tiro arriva sempre scarico, senza convinzione. Esce dopo un'ora, visibilmente infastidito, chissà se per la sostituzione o per la sua prestazione. Dal 60’ Callejon 6 - Spinge tantissimo e cambia marcia sulla destra, prova ad inserirsi e crea spazio per Hysaj. Buono l’approccio nell’ultima mezz’ora, bello soprattutto l’applauso dei tifosi che chiude il “caso” della maglia rilanciata in campo.

Allan 6 - In mezzo al campo c'è la Royal Rumble e lui di certo non si tira indietro. Con Barella e Ionita sono sempre duelli molto fisici, molto forti, belli da vedere. Dal 61’ Fabián 6 - Ancelotti lo manda in campo per cambiare ritmo dal suo lato, non si fa notare per grandi giocate ma è proprio a sinistra che il Napoli sfonda e trova i gol della rimonta.

Zielinski 6 - Più sacrificato quando gioca in mezzo al campo, in alcune situazioni fa da regista basso e lo troviamo anche più basso di Allan. Ovviamente in questa veste non riesce a dare l'apporto abituale all'attacco, ma il suo ruolo è tatticamente molto importante.

Younes 5 - Molto meno pericoloso delle ultime mirabolanti uscite, trova sulla sua strada un Cacciatore concentratissimo e anche quando si accentra trova la porta chiusa. Sicuramente rivedibile. Dal 64’ Milik 5,5 - Fa un peso sicuramente diverso lì davanti, ma ha due incredibili chances davanti a Cragno per il possibile pareggio, sciupate in malo modo.

Mertens 6,5 - Alla fine il bersaglio lo trova, schiacciando di testa, una rarità per il repertorio della casa. Ma è in gran condizione e lo dimostra anche stasera, in una gara un po' così, che pure trova il suo timbro.

Insigne 6 - Ha un paio di occasioni per far male ma le spreca in malo modo. Non sta concludendo la stagione in ossequio alla sua tecnica, anche stasera conferma il momento non eccelso. Il rigore segnato al 97' salva una prestazione non brillantissima.

All. Ancelotti 5 - Brutto Napoli, in difficoltà sul piano fisico contro un Cagliari determinato a fare risultato. La risolve Mertens, che almeno salva la faccia, ma non è di sicuro il Napoli che vogliamo vedere. Quello che - speriamo - inizieremo a vedere l'anno prossimo.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Il Napoli non arriva molto a tirare in porta, quando lo fa lui si fa trovare sempre pronto.

Salva il risultato a 10 minuti dal termine con una super-parata su Mertens, che però poi lo fredda nel finale. Lui non ha grosse colpe, come sul rigore di Insigne.

Cacciatore 6,5 - Attentissimo in marcatura su Younes, propositivo anche in avanti. Un'ottima prestazione contro una squadra che lo vede spesso protagonista, anche quando giocava col Chievo.

Romagna 6,5 - Fantastico in marcatura su Insigne (principalmente) e su Mertens, che non sono in gran giornata ma comunque trovano spesso la saracinesca abbassata. Lui e Ceppitelli sono una gran bella cerniera.

Ceppitelli 6,5 - Insieme al compagno di reparto forma una difesa molto concentrata e difficile da superare. Mertens e Insigne non riescono a far male fino al finale, dove però si avvalgono di due episodi in cui la difesa c'entra poco.

Lykogiannis 6,5 - Sulla sua fascia prima Verdi (molto poco incisivo), poi Callejon, che spinge molto meno. Giornata molto positiva anche per lui.

Deiola 6,5 - Fa tanta sostanza in mezzo al campo, si mette parecchio in mostra formando con Barella un asse molto pericoloso sul centro-destra del Cagliari., Esce per qualche problema fisico. Dal 70' Padoin 6 - Una mezz'oretta per lui, non cambia le carte in tavola.

Cigarini 6 - Controlla la sua zona di campo, detta i tempi e filtra per quanto può. Una bella rivincita anche per lui in una piazza dove non è riuscito a lasciare il segno.

Ionita 6 - Il solito lavoro oscuro, preziosissimo per la squadra. Da quella parte ci sono Allan e Verdi, poi Callejon e Fabian, lui combatte sempre come un leone. Finale inglorioso con quel rosso per proteste.

Barella 7 - Alla vigilia Ancelotti ha ribadito la stima ma ha specificato che il Napoli non è interessato a lui. E lui risponde con veemenza. Grandissima partita fra le linee, con quantità ma soprattutto con qualità: il colpo di tacco col quale libera Pavoletti al tiro è una vera primizia.

Pavoletti 7 - Con la maglia azzurra al San Paolo non era mai riuscito ad andare a bersaglio, invece lo fa - e bene - con la maglia del Cagliari. Diagonale imprendibile per Meret, una conclusione precisa e un'esultanza quasi liberatoria, per lui che in azzurro ha vissuto 6 mesi particolarmente difficili. Dall'88' Pisacane sv

Cerri 6 - Fa peso lì davanti, insieme con Pavoletti forma una coppia che la butta più sul fisico, ma uscendone alla fine vincitori. Dal 74' Joao Pedro sv

All. Maran 6 - Contro il Napoli non aveva mai vinto, gli va male anche stasera, ma ci va molto vicino in una serata dove le motivazioni in realtà erano pochine, da entrambe le parti. Peccato, per lui sarebbe stato il modo giusto di festeggiare il fresco rinnovo fino al 2022.



Arbitro Chiffi 6 - Poche occasioni per incidere sul match, una di queste è il gol annullato a Mertens, che però era in fuorigioco chilometrico. Bene così. "Regala" il secondo posto al Napoli al 96' grazie al VAR: qualche dubbio sul rigore resta.

Tabellino Napoli-Cagliari 2-1

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Verdi (59′ Callejon), Allan (59′ Fabian Ruiz), Zielinski, Younes (63′ Milik); Insigne, Mertens.

A disp. Ospina, Karnezis, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Ounas.

All. Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Deiola (70′ Padoin), Cigarini, Ionita; Barella; Cerri (74′ Joao Pedro), Pavoletti (86′ Pisacane).

A disp. Aresti, Rafael, Pellegrini Lu., Srna, Oliva, Despodov, Bradaric, Birsa, Thereau.

All. Maran

MARCATORI: 63′ Pavoletti, 84′ Mertens, 96′ rig. Insigne

AMMONITI: Younes, Insigne (N), Cerri, Barella (C)

ESPULSI: Ionita



