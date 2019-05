Serie A, lotta Champions: il calendario delle ultime tre giornate

CALENDARIO SERIE A CHAMPIONS LEAGUE / Scatto Atalanta in questo 35esimo turno di Serie A. Complici i pareggi di Torino e Roma, con il convincente successo sul campo della Lazio la squadra di Gasperini ha consolidato il quarto posto allungando a +3 dai giallorossi e a +5 dai granata in attesa di Milan-Bologna, con i rossoneri a -6. Ma non solo. I nerazzurri si sono infatti portati ad una sola lunghezza di distanza dall'Inter, attualmente terza con un margine di 4 punti sul quinto posto. La Lazio, scivolata a -7, è invece ormai tagliata fuori.

Ecco il calendario delle ultime tre giornate e la classifica attuale:

36a giornata

11 maggio - Fiorentina-Milan

11 maggio - Atalanta-Genoa

11 maggio - Cagliari-Lazio

12 maggio - Torino-Sassuolo

12 maggio - Roma-Juventus

13 maggio - Inter-Chievo

37a giornata

18 maggio - Sassuolo-Roma

19 maggio - Napoli-Inter

19 maggio - Milan-Frosinone

19 maggio - Juventus-Atalanta

19 maggio - Empoli-Torino

20 maggio - Lazio-Bologna

38a giornata

26 maggio - Inter-Empoli

26 maggio - Spal-Milan

26 maggio - Atalanta-Sassuolo

26 maggio - Roma-Parma

26 maggio - Torino-Lazio

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli* 70; Inter 63; Atalanta 62; Roma 59; Torino 57; Milan* 56; Lazio 55; Sampdoria 49; SPAL 42; Sassuolo 42; Cagliari* e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna* 37; Genoa 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

*una partita in meno

