PAGELLE E TABELLINO GENOA ROMA / Roma a tratti, Genoa pure. Si procede con giocate più che nel segno del bel gioco. Ne viene fuori una partita dai buoni ritmi, combattuta quanto basta per renderla maschia, ma soprattutto ricca di colpi di scena nel finale. El Shaarawy illude i giallorossi all'82', sfruttando una bella spizzata di Dzeko, Romero pareggia al primo minuto di recupero staccando in mezzo a tre giocatori della Roma. Qualche minuto più tardi Mazzoleni assegna un giusto calcio di rigore per fallo di Mirante su Sanabria, che però il portiere giallorosso riesce a respingere facendosi perdonare. Protagonista anche Radu, soprattutto nel primo tempo su colpo di testa di Fazio.

GENOA

Radu 7 - Para tutto quello che passa dalle sue parti, compreso un miracolo su Fazio nella prima frazione. Si arrende però ad El Shaarawy, senza colpe però.

Romero 7 - Va vicinissimo al gol del vantaggio all'ultimo secondo prima dell'intervallo, ma la conclusione è effettuata da posizione difficile. Sempre sul pezzo in marcatura e in pieno recupero, di testa in mezzo a tre giocatori della Roma, stavolta non sbaglia gelando la squadra di Ranieri.

Biraschi 5 - Buona la sua gara, fino al gol vittoria di El Shaarawy. Si perde infatti il movimento dell'esterno che diviene libero così di calciare a rete su assist di Dzeko.

Zukanovic 6 - Partita senza falle e quindi senza grossi patemi. Mantiene sitto cotrollo la situazione.

Lerager 5 - Non è annoverato fra i suoi compiti, ma in ogni caso spinge poco senza palla. Recupera qualche pallone ma perde anche qualche duello di troppo. Dall'83' Sanabria 4,5 - Un pallone determinante fra i suoi piedi, quello del rigore del possibile insperato sorpasso. Ma lo sbaglia.

Bessa 6 - Partita di costanza e qualità perlomeno sino a metà della ripresa. Poi cala fisicamente.

Veloso 6,5 - Sontuoso nel primo tempo, dove regala qualità al giro palla del Grifone. Nel secondo tempo però è costretto più che altro a difendere.

Radovanovic 5,5 - Mete qualche pezza a centrocampo, dove si dimostra roccioso ma povero di qualità.

Criscito 5,5 - Qualche sortita offensiva la si vede fino ai minuti iniziali della ripresa. Poi poco o nulla, savo che nei minuti finali.

Lapadula 6 - Stagione negativa la sua, ma contro i giallorossi ci mette tutto, provando più volte la conclusione. Non sempre riesce ad essere pericoloso, ma la determinazione c'è. Così come un po' di ruggine. Dal 73' Pandev 6 - Gioca dietro Koaumé provandolo a lanciare in velocità. E qualche volta riuscendoci pure.

Kouamé 6,5 - Mette sempre in apprensione la difesa giallorossa, in particolare Manolas, con la sua velocità e la sua fisicità. Mette anche i brividi a Mirante.

All. Prandelli 6,5 - Il suo Genoa gioca bene soprattutto nella prima frazione, poi lascia però troppo spazio e campo alla Roma. Anche accusando un po' di stanchezza. Ha il merito però di crederci fino alla fine. E quasi la vince.

Cambi azzeccati.

ROMA

Mirante 6,5 - Bello e cattivo tempo del finale, con quel fallo netto su Sanabria che causa il rigore per i rossoblù e la successiva determinata parata che evita la beffarda capitolazione. Niente da fare su Romero.

Florenzi 5 - Quando attacca non fa male, ma in fase di copertura non ne becca una oggi. Esce acciaccato. Dall'88' Karsdorp s.v.

Manolas 5 - Non è giornata per lui e lo si vede dai primi minuti di gioco. Kouamé lo mette spesso in difficoltà. E' in ritardo negli interventi.

Fazio 6 - Il gol di Romero macchia una prestazione impeccabile. Anticipa e sbarra la strada a tutti quando il pallone percorre il suo raggio d'azione. Ma sul colpo di testa di Romero è in ritardo anche lui.

Kolarov 5,5 - Le avanzate si rendono interessanti soprattutto nella ripresa. Ma manca il piglio di qualche mese fa.

Cristante 5 - Troppo poco in fase di costruzione, dove ci si aspettava senz'altro qualcosa in più dalla sua qualità.

Nzonzi 5,5 - Macchinoso e lento in fase di impostazine, dove comunque è ordinato. In ritardo su Romero nell'azione del gol.

Zaniolo 5,5 - Si vede poco, posizionato a destra della trequarti offensiva. Un solo tiro in porta deviato in corner dall'ottimo Radu, nella ripresa. Poi poco altro, a conferma di poca brillantezza in quest'ultimo periodo. Dal 70' Kluivert 6 - Buoni i suoi spunti, fra cui quello che porta al colpo di testa di Dzeko e quindi alal rete di El Shaarawy.

Pellegrini 5,5 - Meglio nel primo tempo, dove propone qualche guizzo in più. Pochi i palloni giocati con lucidità però. Dal 66' Schick 5 - Pochi palloni giocati, pochi giocabili e poca incisività nei movimenti.

El Shaarawy 7 - A fasi alterne, ma alla fine lui è sempre lì. Preciso e freddo nel calciare a rete la spizzata di Dzeko. Prosegue la sua ottima stagione.

Dzeko 6,5 - Una spizzata che vale oro per El Shaarawy, poi tanto movimento e anche qualche occasione. Tuttavia è poco preciso sotto porta.

All. Ranieri 6 - La sua Roma è a tratti interessante a Genova, ma subisce troppo la minima pressione dei padroni di casa andando in confusione nei minuti finali. E incappando in un pareggio che sembra tagliare le gambe nella corsa alla Champions.

Arbitro: Mazzoleni 6,5 - Sempre bravo nei pochi episodi dubbi. Poi nel finale accade di tutto però, fra cui il calcio di rigore sacrosanto assegnato al Genoa per fallo di Mirante su Sanabria.

TABELLINO

Genoa-Roma 1-1

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Biraschi, Zukanovic; Lerager (dall'83' Sanabria), Bessa, Veloso, Radovanovic, Criscito; Lapadula (dal 73' Pandev), Kouamé. A disp.: Pezzella, Pereira, Gunter, Lakicevic, Schafer, Rolon, Lazovic, Dalmonte, Marchetti, Jandrei. All.: Prandelli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi (dall'88' Karsdorp), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo (dal 70' Kluivert), Pellegrini (dal 66' Schick), El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Jesus, Marcano, Under, Coric, Pastore, Fuzato, Olsen. All.: Ranieri.

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (Sez. di Bergamo)

Marcatori: 82' El Shaarawy (R), 91' Romero (G)

Ammoniti: 51' Zaniolo (R), 85' Kluivert (R)

Espulsi: -

