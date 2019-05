INTER PARMA BASTONI / Il pirotecnico 3-3 tra Parma e Sampdoria ha messo in vetrina oltre al solito Fabio Quagliarella anche il giovanissimo Alessandro Bastoni. Il centrale difensivo dei ducali ha trovato il suo primo centro in Serie A per la gioia dei suoi tifosi attuali ma non solo.

Il classe 1999 è infatti di proprità dell'e non è da escludere che l'anno prossimo possa giocare proprio con la casacca nerazzurra. Il club meneghino non ha ancora deciso se l'anno prossimo Bastoni tornerà alla base, ma intanto il difensore continua ad offrire buone prestazioni in linea con una crescita costante. Con l'uscita di Miranda l'Inter potrebbe anche aver bisogno del talento ora al Parma. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI