CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Ora è ufficiale, il ManchesterUnited non parteciperà alla prossima Champions League. Ad una giornata dal termine della Premier League i punti dal quarto posto sono quattro. Una pessima notizia per tutto il mondo Red Devils che potrebbe avere delle ripercussione anche sul calciomercato, a partire ovviamente da Pogba. Il centrocampista francese senza la 'coppa della grandi orecchie' potrebbe davvero decidere di cambiare aria.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Pogba è pronto a fare le valigie da tempo e il suo mal di pancia, adesso, non può solo che aumentare: è dunque arrivato il tempo per l'affondo decisivo da parte delle squadre che lo vogliono. Non è un segreto che la Juventus sogna di riportare il calciatore a Torino ma non sarà per nulla facile: i bianconeri, infatti, dovranno vedersela con il Real Madrid, che ha inserito il nome di Pogba nella lista della spesa della prossima estate. Il francese potrebbe essere uno dei tasselli da cui ripartirà Zidane.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui