Premier League, Sarri va in Champions! Lo United no!

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE MANCHESTER UNITED / AGGIORNAMENTO ORE 19.25 - L'Arsenal è stato raggiunto nel secondo tempo dal Brighton. I Gunners con il pareggio interno fanno gioire il Chelsea, che ottiene matematicamente la qualificazione in Champions League. Ora per la squadra di Emery (67 punti) si fa dura.

Il Tottenham, quarto, ha infatti 3 punti di vantaggio.

Niente ChampionsLeague per il ManchesterUnited. I Red Devils non sono andati oltre l'1-1 contro l'Huddersfield e vedono sfumare il quarto posto, lontano ben 4 punti ad una sola giornata dal termine. Ora dunque è corsa a tre per due posti: Chelsea (71), Tottenham (70) e Arsenal (69, sta vincendo contro il Brighton). Sicure ovviamente ManchesterCity e Liverpool, che si giocheranno il titolo negli ultimi 90 minuti.

