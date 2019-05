CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO SAMPDORIA / Nonostante le parole di oggi, il destino di Gennaro Gattuso sembra segnato con i rossoneri che si guardano già intorno per l'eventuale sostituzione al termine della stagione. Negli ultimi giorni sono stati accostati diversi nomi alla panchina del Milan: da Sarri a Di Francesco passando per la suggestione Jardim ed anche Marco Giampaolo. Proprio l'allenatore della Sampdoria potrebbe presto tornare in auge per i rossoneri, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni dell'ex empolese.

Giampaolo infatti dopo il pari di oggi sul campo delha aperto alla possibilità di lasciare blucerchiati a fine anno. L'allenatore della Samp chiederebbe infatti alla società uno step in più dal punto di vista degli obiettivi per puntare sempre più in alto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In tal senso ci sarà un incontro tra le parti per stabilire le reali ambizioni delle prossime stagioni. Nel caso in cui Giampaolo non fosse sufficientemente stimolato potrebbe quindi decidere di lasciare i doriani in cerca di una nuova avventura. Tra le big proprio il Milan potrebbe offrire le giuste garanzie al tecnico che spinge forte per un salto di qualità. In passato Giampaolo è stato accostato anche alla Roma, ma nella capitale si avvicina sempre più il nome di Antonio Conte.

