LAZIO ATALANTA INZAGHI EUROPA / Cade la Lazio all''Olimpico' e perde con molta probabilità l'ultimo treno che porta alla Champions League.

Il tecnico dei biancocelesti, Simone, ha commentato così il ko contro l': "In Europa penso che ci arriveremo, abbiamo due strade per farlo: o attraverso la Coppa Italia o col settimo posto - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Siamo a due punti da Milan e Torino, con 9 punti ancora a disposizione, si può fare. Siamo rammaricati per la sconfitta ma dobbiamo reagire subito. Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio, ma in questa partite non basta svolgere il compitino. Noi abbiamo commesso errori individuali, che abbiamo pagato cari, loro sono stati più lucidi, hanno meritato..."