LAZIO ATALANTA GASPERINI / La Champions è sempre più vicina in casa Atalanta. Battuta la Lazio con un secco 3-1 all'Olimpico. Nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato il tecnico bergamasco, Gasperini: “Abbiamo fatto un’impresa straordinaria che ci mette in una posizione in cui ci permette di crederci ancora di più. Sono tutte vittorie importanti, ma quella di oggi ottenuta sul campo della Lazio dopo esser andato sotto inevitabilmente ha un valore maggiore, adesso ci crediamo ancora di più. Prendere gol all’inizio è uno schema, andare sotto così tante volte è una cosa preparata, non è normale (ride, ndr). Indubbiamente abbiamo delle sicurezze importanti, c’è consapevolezza nel gioco e ci attacchiamo a quello anche quando andiamo in svantaggio, è un qualcosa che ci dà serenità e forza. La nostra condizione è un po’ esasperata, in realtà i dati dicono che non siamo noi i migliori a livello fisico.

I ragazzi si divertono allenandosi e giocando, non vorrei mai vedere un mio giocatore venire al campo controvoglia, questo è il principio di base. Poi abbiamo i nostri parametri e i nostri metodi di allenamento, non so cosa vuol dire gestire perché tutti ci alleniamo e non credo che i miei allenamenti siano così esasperati".

CHAMPIONS - "Non ho ancora parlato di Champions, abbiamo raggiunto però una consapevolezzaimportante e ora abbiamo iniziato a crederci, il nostro obiettivo è sempre stato l’Europa League poi la convinzione è arrivata dopo la vittoria di Napoli. Non è ancora fatta però, ci sono ancora Milan e Roma in corsa mentre abbiamo distanziato la Lazio. Non si può scegliere tra Champions e Coppa Italia, io ho sempre scelto la Champions anche quando qualcuno diceva che vincere un trofeo è importante, non solo le Coppe valgono ma anche i risultati. Il mio futuro? Con questi risultati siamo talmente coinvolti nel campionato che non possiamo pensare ad altro, la cosa che mi preoccupa ora è la squalifica di Gomez, Mancini e Masiello. Ho le mani dietro la schiena e ci sono un paio di corna quando sento parlare di Champions".

