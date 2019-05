CALCIOMERCATO MILAN INTER DRAXLER / In estate Julian Draxler potrebbe lasciare il Psg. Il centrocampista ha vissuto una stagione altalenante, realizzando solo tre gol in Ligue 1. Per Tuchel non è stato proprio una prima scelta e non è un caso che in Champions League ha giocato dal primo minuto solamente tre partite. Le strade in estate potrebbero dunque separarsi. I sostenitori del Psg - come rivela un sondaggio di 'France Football' - sono convinti che Draxler non ha futuro a Parigi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giocatore classe 1993 potrebbe così diventare un'occasione per il calcio italiano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Il, ad esempio, ci ha provato la scorsa estate e il suo nome potrebbe così tornare di moda fra qualche mese ma non sono escluse altre piste, come quella che porta ai cugini dell'o in Germania. Ilè pronto ad una rivoluzione e potrebbe aprire le porte a Draxler.