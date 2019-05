PARMA SAMPDORIA GIAMPAOLO / Al termine del pirotecnico 3-3 contro il Parma ha parlato il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ai microfoni di 'Sky Sport: "Sono sempre molto critico con me stesso e con la squadra. Oggi abbiamo fatto una gran partita e avremmo dovuto evidenziare con una vittoria la differenza che c'è stata. Ho chiesto alla squadra di fare un finale da professionisti seri per rispettare la maglia, se stessi e i tifosi. Ci abbiamo provato fino alla fine a rimanere agganciati alle prime sette.

Faccio i complimenti ai miei calciatori. Chiudere in maniera dignitosa è il prossimo obiettivo. Bisogna fare le cose serie e distinguersi.Siamo andati sotto subito, poi la squadra ha lavorato bene ed è venuta fuori. Il Parma ha avuto il merito di crederci sfruttando gli errori individuali. Bisognava mirare all'obiettivo grosso, se tornassi indietro lo rifarei ancora. Gli aspetti psicologici sono fondanmentali. A tratti la squadra mi ha dato la sensazione di poterci stare".

FUTURO - "Timbrare un'altra stagione pensando di essere anonimi non mi sta bene. Voglio fare un altro step se ci sono le condizioni. Il mio percorso o va avanti oppure è difficile. Ci dobbiamo incontrare, altrimenti non sono più proponibile per rimanere alla Samp. Anche se dovessi rimanere fermo a casa. Se ci sono le condizioni andiamo avanti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui