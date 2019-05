LAZIO ATALANTA DUVAN ZAPATA / Vittoria che può valere la Champions per l'Atalanta all'Olimpico contro la Lazio. In gol anche Duvan Zapata che ha innescato la rimonta bergamasca. Lo stesso bomber colombiano ha parlato dopo la partita ai microfoni di 'Sky Sport': "È merito nostro se possiamo rendere realtà il sogno Champions, oggi abbiamo fatto un passo in avanti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ci crediamo, stiamo facendo bene, ogni partita per noi è una finale e oggi si è visto, al di là della difficoltà perché in alcuni momenti abbiamo sofferto insieme e a volte ci sta contro squadre forti come la Lazio. Abbiamo meritato la vittoria, dobbiamo ringraziare i tifosi perché abbiamo il loro sostegno in ogni trasferta. L'aspetto più importante è la forza che abbiamo, al di là delle difficoltà. Ancora una volta abbiamo iniziato sotto, ma poi abbiamo tanta forza e qualità per vincere la partita. Puntiamo su tutto, non c'è via di mezzo, andiamo su tutto quello che possiamo raggiungere e dobbiamo continuare così".