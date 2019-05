PAGELLE LAZIO-ATALANTA - All’Olimpico la Lazio perde 1-3 con l’Atalanta. Al gol di Parolo, su assist di Caicedo che sfugge a Palomino, rispondono Zapata, tenuto in gioco da Wallace, Castagne e l'autogol di Wallace.

LAZIO

Strakosha 6 - Incolpevole su entrambe le reti. Si supera su una conclusione di Ilicic ravvicinata.

Wallace 4 - Tiene in gioco Zapata in occasione del gol dell’1-1. Distratto e impreciso nel complesso. Beccato spesso dai fischi del pubblico. Si fa anche un autogol di testa.

Acerbi 6 - Con le amnesie di Wallace è costretto agli straordinari. Si dimostra all’altezza della situazione.

Bastos 6 - Decisivo nelle chiusure, pulito nei disimpegni. Sicurezza. Dal 78’ Neto s.v.

Romulo 5,5 - Si sgancia quando può nella metà campo avversaria. Diligente, ma meno brillante del solito.

Parolo 6,5 - Il gol in avvio è da bomber d’area di rigore. Cala con il passare dei minuti.

Leiva 6 - Punto di riferimento per tutta la squadra. Mette in campo corsa e qualità. Dal 79’ Badelj s.v.

Luis Alberto 6 - Prende spesso l’iniziativa e si incarica dei calci piazzati.

Marusic 5,5 - Adattato sulla corsia di sinistra, si applica in entrambe le fasi.

Caicedo 6,5 - Lotta su ogni pallone e confeziona l’assist per Parolo. Prezioso.

Immobile 5 - Cerca il gol in tutti modi, senza successo. Per l’eccessiva foga sbaglia a volte anche i passaggi più semplici. Dal 55’ Correa 5 - Non sposta gli equilibri del match.

All. Simone Inzaghi 4,5 - La sua squadra inizia con il giusto approccio e trova subito il gol. Peccato per i cali di concentrazione che compromettono il risultato.

ATALANTA

Gollini 6 - Non può nulla sul vantaggio di Parolo. Attento sulle conclusioni da fuori.

Djimsiti 6 - Si limita al compitino e sfiora il gol del 3-1.

Palomino 5 - Perde il duello fisico con Caicedo in occasione del gol di Parolo. Disattento.

Dal 46’ Mancini 6 - Partita senza sbavature.

Masiello 6 - Non commette ingenuità. Ammonito: salterà la prossima gara.

Hateboer 6 - Affonda poco sulla sua zona di competenza. Prestazione meno arrembante del solito.

De Roon 6,5 - Geometrie e dinamismo in mezzo al campo. La manovra dell’Atalanta passa sempre per is poi piedi.

Freuler 6,5 - Solita diga sulla mediana: recupera palloni e imposta il gioco. Dall’85’ Pessina s.v.

Castagne 6,5 - Firma il gol del 2-1. Si propone con maggior continuità rispetto ad Hateboer.

Gomez 7 - Spina nel fianco per i biancocelesti. Gioca da regista e trequartista. Mette lo zampino in tutte le azioni pericolose della Dea.

Ilicic 6 - Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso. Nel primo tempo si divora un gol da posizione ravvicinata. Dal 65’ Pasalic 6 - Entra in campo con lo spirito giusto.

Zapata 6,5 - Con freddezza segna il gol del pareggio. Avvincente la sfida nella sfida con Acerbi.

All. Gasperini 7 - Approccio sbagliato dei suoi ragazzi, bravi a rimontare lo svantaggio iniziale

Arbitro Calvarese 6 - Partita facile da gestire. Fiscale nel comminare le ammonizioni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos (78’ Neto); Romulo, Parolo, Leiva (79’ Badelj), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (dal 55’ Correa), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Durmisi, Kalaj, Zitelli, Cataldi, Jordao. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino (dal 46’ Mancini), Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic (65’ Pasalic); Zapata. A disp. Berisha, Rossi, Ibanez, Reca, Gosens, Colpani, Delprato, Piccoli. All. Gasperini.

Indisponibili: Toloi, Barrow, Vainer

Squalificati: nessuno

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo)

Marcatori: 2’ Parolo (L), 22’ Zapata (A), 58’ Castagne (A), 76’ aut. Wallace (A)

Ammoniti: Bastos (L), Masiello (A), Caicedo (L), Gomez (A), Leiva (L), Mancini (A)

