SERIE A 35A GIORNATA LAZIO ATALANTA / Sogno Champions League più vicino per l'Atalanta di Gasperini. Di scena a Roma per la 35a giornata di Serie A, i ragazzi di Gasperini hanno conquistato una vittoria fondamentale grazie alle reti di Zapata, Castagne e all'autogol di Wallace, rimontando quindi l'iniziale vantaggio laziale firmato da Parolo. Sugli altri campi, non è mancato lo spettacolo in Parma-Sampdoria (finita 3-3) e Sassuolo-Frosinone (2-2).

Con questo risultato, i bergamaschi si sono avvicinati pericolosamente all', ora distante un solo punto: quando mancano ormai solo tre giornate al termine del torneo, si infiamma la lotta per gli ultimi due posti disponibili nell'Europa dei grandi. Per la corsa salvezza, invece, da segnalare la retrocessione aritmetica del

LAZIO-ATALANTA 1-3: 3' Parolo (L), 22' Zapata (A); 57' Castagne (A); 75' autugol Wallace (A)

SASSUOLO-FROSINONE 2-2: 8' Sammarco (F), 36' Paganini (F); 66' Ferrari (S); 78' Boga (S)

PARMA-SAMPDORIA 3-3: 2' Gazzola (P), 28' rig. Quagliarella (S), 38' Defrel (S), 61' Quagliarella (S); 68' Kucka (P); 71' Bastoni (P)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 70; Inter 63; Atalanta 62; Roma 58; Torino 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 49; SPAL 42; Sassuolo 42; Cagliari e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa 35; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

