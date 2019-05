CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / "Ci interessano". Intervenuto in conferenza stampa, ieri Carlo Ancelotti ha confermato la volontà del Napoli di trattare Lozano, notizia già anticipata da Calciomercato.it.

L'esterno offensivo delpiace così come il terzino destrodel, altro soggetto della concisa frase del tecnico. Dal canto suo, la società direcentemente è andata in missione ad Heindoven per parlare nuovamente con il club olandese: assistito da, il calciatore viene valutato 40-45 milioni di euro, ma il Napoli spera in un esborso economico inferiore di circa 10 milioni. Intanto, però, aumentano le voci concernenti l'interesse dei migliori club stranieri:potrebbero decidere di fare sul serio e beffare così il club campano.