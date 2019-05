SASSUOLO FROSINONE SERIE A PAGELLE TABELLINO / Il Mapei Stadium condanna il Frosinone alla retrocessione. I ciociari infatti sono stati rimontati dal Sassuolo, bravo a non mollare mai e ad andare a segno prima con Ferrari e poi con il subentrato Boga. Inutili le iniziali due reti ciociare, messe a segno da Sammarco e Paganini. Dopo il Chievo, la squadra di Baroni è la seconda compagine a lasciare la massima serie, in virtù dei 10 punti di distanza con la quart'ultima Udinese a due gare dalla fine del campionato.

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Incolpevole sui gol. Senza di lui i gol sarebbero stati di più.

Demiral 5,5 - Non perfetto nelle chiusure. Appare la controfigura del buon difensore ammirato quest'anno.

Ferrari 7 - Non commette errori determinanti. È uno dei più attenti della retroguardia neroverde. Bravo a riaprire la gara con un gol da attaccante di razza.

Lemos 5,5 - A volte non è ben posizionato. Viene sostituito dal proprio allenatore per provare a dare più peso offensivo alla squadra. Dal 46' Boga 7 - Entra e dà vivacità ai neroverdi. Imprendibile sul cambio di passo. Segna un gol da vero attaccante di razza.

Lirola 6,5 - Quando può spinge sula corsia di sinistra. Prova a mettere in apprensione gli avversari, non sempre riuscendoci nel primo tempo. Nella ripresa cambia letteralmente passo, sfoderando un grande assist per Boga.

Magnanelli 5,5 - Perde diversi palloni a centrocampo. Non entra mai veramente in gara.

Bourabia 6 - Come Magnaneli, non riesce a dare ritmo alla propria linea mediana. Un po' troppo molle in certe situazioni. Dopo il gol dei suoi migliora.

Rogerio 5 - Disputa una gara senza acuti. Si fa rubare il tempo da Paganini sul secondo gol ciociaro.

Sensi 6 - È l'anima della squadra, con le sue geometrie prova a mettere in difficoltà le linee avversarie. Dall'80' Locatelli SV

Berardi 6,5 - È l'unico che si dà da fare lì davanti, creando qualche grattacapo agli avversari

Matri 5 - Decisamente fuori dalla gara. Si fa vedere poco, senza mai essere determinante. Dal 46' Babacar 6 - prova a dare vivacità alla manovra. Si fa vedere con un colpo di testa.

All. De Zerbi 6 - Dopo un brutto primo tempo, riesce a riequilibrare la gara grazie a un grandissimo impatto di Boga. Regala però un tempo agli avversari e questo pesa sulla valutazione.

Bravo nel pescare la carta Boga, oggi devastante.

FROSINONE

Sportiello 6 - Compie alcuni ottimi interventi. Prova a neutralizzare il tiro di Ferrari ma non ci riesce. Non può nulla sui due gol.

Goldaninga 6 - Tiene bene le poche sortite avversarie, senza particolari affanni. Bravo nel leggere alcune situazioni.

Ariaudo 6,5 - Si destreggia bene, sedando alcune iniziative di Berardi e Matri.

Brighenti 5,5 - Commette qualche errore in fase di disimpegno.

Paganini 7 - Segna un gol sovrastando Rogerio di testa su un calcio d'angolo perfettamente battuto da Ciano. Peccato che non sia servito a mantenere la A.

Cassata 6 - Non disputa una gara eccezionale ma corre molto, chiudendo gli spazi agli avversari. Dal 70' Chibsah 5,5 - Entra ma non si vede.

Sammarco 7 - Ha il grandissimo merito di sbloccare la gara, sfruttando al meglio un assist di Pinamonti: scocca un tiro imprendibile per Consigli.

Valzania 6 - Disputa una buona gara ma ha il demerito di non salire in fretta, lasciando in posizione regolare Ferrari al momento del gol.

Beghetto 5,5 - Dopo il primo gol subìto, non riesce più a fare filtro in mezzo al campo.

Ciano 6 - Si fa vedere poco. Importante però è il suo assist per il colpo di testa di Paganini. Dal 70' Ciofani 5,5 - Non riesce a incidere con la sua esperienza.

Pinamonti 5,5 - Si muove molto lì davanti, provando ad allargare le maglie degli avversari. Bravo nel primo tempo a fornire l'assist a Sammarco. Nella ripresa però svanisce. Dall'82' Dionisi SV

All. Baroni 6 - Bravo a caricare nel modo giusto i suoi, meno a non tenere salde le redini dopo il primo gol degli avversari. Saluta la Serie A.

Arbitro Giua 6 - Non commette errori degni di nota.

SASSUOLO - FROSINONE 2-2

MARCATORI - 8' Sammarco (F), 36' Paganini (F), 66' Ferrari, 78' Boga (S)

SASSUOLO (3-4-1-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Lemos (46' Boga); Lirola, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Sensi (80' Locatelli); Berardi, Matri (46' Babacar).

In panchina: Pegolo, Santos, Sernicola, Adjapong, Duncan, Djuricic, Odgaard, Scamacca, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaninga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata (70' Chibsah), Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano (70' Ciofani), Pinamonti (82' Dionisi).

In panchina: Bardi, Krajnc, Simic, Molinaro, Zampano, Capuano, Ghiglione, Maiello, Trotta. Allenatore: Marco Baroni

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia

AMMONITI: Sammarco, Brighenti, Sportiello (F), Bourabia, Locatelli (S)

ESPULSI : -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui