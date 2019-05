PAGELLE TABELLINO PARMA SAMPDORIA /

PARMA

Sepe 6 - Non impeccabile sulla respinta che porta al gol di Defrel e spiazzato due volte da Quagliarella. Nel primo tempo salva momentaneamente il risultato proprio sul capitano blucerchiato.

Iacoponi 5,5 - È spesso in affanno in contenimento e fuori posizione in occasione del 2-1 ospite. Rivedibile.

Bruno Alves 6 - Come al solito il migliore del proprio reparto arretrato. Domina nel gioco aereo e mette diverse pezze in copertura in aiuto dei suoi compagni.

Bastoni 6,5 - Soffre la vivacità e i continui movimenti di Quagliarella e compagni. Nella ripresa firma però il 3-3 con un facile tap-in sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Gazzola 6 - Salva una prestazione difensiva di certo non impeccabile con il gol del momentaneo 1-0 dopo un ottimo inserimento nell'area di rigore avversaria.

Kucka 6 - Sua la sanguinosa palla persa davanti alla difesa che porta al terzo gol della Sampdoria. Errore parzialmente rimediato con il perfetto calcio di rigore del 2-3.

Scozzarella 6 - Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista gialloblu, che contribuisce a riaprire il match procurandosi il rigore successivamente trasformato da Kucka.

Barillà 5,5 - Commette diverse imprecisioni in mezzo al campo soprattutto in fase di possesso palla. Poco lucido. Dal 46' Sprocati 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e pericolosità offensiva nella rimonta dei padroni di casa.

Dimarco 5 - Non è mai incisivo in zona d'attacco e causa il calcio di rigore trasformato da Quagliarella con un fallo di mano piuttosto ingenuo nella propria area di rigore.

Gervinho 6,5 - È incontenibile in campo aperto e decisivo con le sue accelerazioni palla al piede. Il primo gol firmato da Gazzola porta di fatto la sua firma.

Ceravolo 5 - È fermato alla grande da Audero nell'unica vera occasione del suo match.

Piuttosto impalpabile.

All. D'Aversa -

SAMPDORIA

Audero 6 - È incolpevole in tutti e tre i gol del Parma, ma decisivo nella ripresa in uscita su Ceravolo.

Bereszynski 6 - Si difende come può nei confronti di un incontenibile Gervinho, riuscendo a limitare i danni sulla propria corsia di competenza dopo un avvio piuttosto difficile.

Ferrari 5,5 - Cala nella ripresa dopo un'ottima prima frazione di gara. Anche lui non è esente da colpe nella rimonta subita dai blucerchiati.

Colley 4,5 - Disastroso nella ripresa con il rigore causato e l'espulsione nel finale. Gara da dimenticare.

Murru 6 - Buona prestazione difensiva per il terzino blucerchiato, che non corre particolari pericoli sull'out di sinistra.

Praet 6,5 - Solita gara di grande qualità per il belga classe 1994, impreziosita dal recupero palla e l'assist per Quagliarella in occasione del momentaneo 3-1 ospite.

Ekdal 5,5 - Nel primo tempo gioca con buona tecnica e lucidità in mezzo al campo. Cala vistosamente, però, nella ripresa.

Jankto 6 - Confeziona il primo vantaggio blucerchiato firmato da Defrel con un ottimo inserimento in area di rigore e la conclusione che porta al tap-in dell'attaccante. In crescita.

Defrel 6 - Facile il tap-in con cui porta momentaneamente in vantaggio i suoi in una prestazione nel complesso priva di grandi sussulti. Dal 79' Caprari -

Gabbiadini 5,5 - È il meno incisivo del reparto avanzato e piuttosto sottotono. Mai pericoloso.

Quagliarella 7,5 - Allunga nella classifica marcatori con un'altra doppietta a referto su rigore prima e di destro poi. Inarrestabile.

All. Giampaolo -

Arbitro: Fabbri 6 - Nessun dubbio sul calcio di rigore assegnato alla Sampdoria dopo l'on field review. Il braccio di Dimarco è piuttosto largo e l'intervento scomposto. Buona gestione in un match sempre corretto.

TABELLINO

PARMA-SAMPDORIA

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Gervinho, Ceravolo. All. D'Aversa

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Michael Fabbri (sez. di Ravenna)

Marcatori: 2' Gazzola (P), 28' rig. Quagliarella (S), 38' Defrel (S)

Ammoniti: 4' Colley (S), 23' Barillà (P), 27' Dimarco (P)

Espulsi: -

