p>CHELSEA CAHILL SARRI / Garysi è scagliato contro il suo tecnico al Chelsea Maurizio, reo di non averlo praticamente mai impiegato durante la stagione in essere: "Se non giochi due o tre gare - ha dichiarato il difensore al Telegraph - non hai bisogno di spiegazioni. Quando arrivi a nove o dieci panchine allora cambia tutto. L'allenatore non mi ha detto niente: molti calciatori che hanno vinto tanto qui, non stanno bene. Non riesco a rispettare chi non rispetta quanto abbiamo fatto per questa società".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui