CIPRO APOEL NICOSIA TRAMEZZANI/ Gli italiani all'estero continuano ad andare di moda. Oltre ai vari Sarri e Conte, anche Paolo Tramezzani, ex giocatore ed opinionista televisivo, si sta mettendo in mostra alla guida di una squadra non italiana. Si tratta dell'APOEL Nicosia che, con la vittoria per 3-0 sull'Apollon Limassol, ha trionfato nel campionato cipriota.

Guidati dalle reti di Nuno, i ragazzi di Tramezzani si confermano come uno dei club più vincenti del paese del Mediterraneo e si preparano a lottare per un posto ai gironi di Uefa Champions League nella prossima stagione. Ma prima, c'è un double da centrare. Il 22 maggio infatti, l'APOEL sfiderà l'AEL per la Coppa di Cipro. Per le ultime notizie sul calcio internazionale---> clicca qui!