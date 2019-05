SERIE A LAZIO ATALANTA SASSUOLO FROSINONE PARMA SAMPDORIA / Alle ore 15.00 sono iniziate le gare valide per la 35esima giornata di campionato. La Lazio ospiterà all'Olimpico l'Atalanta in una sfida al sapore d'Europa. Il Sassuolo invece se la vedrà con il Frosinone mentre la Sampdoria dovrà fare del suo meglio per superare in trasferta il Parma.

Ecco tutti i risultati aggiornati LIVE:

LAZIO-ATALANTA 1-3: 3' Parolo (L), 22' Zapata (A); 57' Castagne (A); 75' autugol Wallace (A)

SASSUOLO-FROSINONE 2-2: 8' Sammarco (F), 36' Paganini (F); 66' Ferrari (S); 78' Boga (S)

PARMA-SAMPDORIA 3-3: 2' Gazzola (P), 28' rig. Quagliarella (S), 38' Defrel (S), 61' Quagliarella (S); 68' Kucka (P); 71' Bastoni (P)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui