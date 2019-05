PAGELLE TABELLINO EMPOLI FIORENTINA VOTI/ L'Empoli si rilancia in ottica salvezza e affonda la Fiorentina per 1-0 grazie alla rete di testa di Diego Farias, match winner della sfida. Buio profondo in casa Viola dopo l'esonero di Pioli e l'arrivo di Montella, con la squadra dei Della Valle che non riesce più a vincere.

EMPOLI

Dragowski 7

Veseli 6,5

Silvestre 6

Nikolaou 6

Di Lorenzo 7

Traore 6,5

Bennacer 6

Krunic 6,5. Dall'89' Ucan S.V.

Pajac 6,5

Farias 7. Dal 74' Acquah S.V.

Caputo 6,5

All. Andreazzoli 7

FIORENTINA

Lafont 5,5

Milenkovic 5

Pezzella 6. Dall'86' Gerson S.V.

Vitor Hugo 5

Mirallas 5,5.

Dal 60' Chiesa 6

Benassi 5,5

Edimilson 5

Veretout 4,5

Biraghi 5

Muriel 5,5. Dal 67' Vlahovic 5,5

Simeone 5

All. Montella 4,5

ARBITRO: Irrati 6

TABELLINO

Empoli-Fiorentina 1-0

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikoloau; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic (Dall'89′ Ucan), Pajac; Farias ( Dal 74' Acquah), Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella (Dall'86′ Gerson), Vitor Hugo; Mirallas (Dal 60′ Chiesa), Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout, Biraghi; Simeone, Muriel (Dal 67′ Vlahovic). Allenatore: Montella

Arbitro: Irrati (Pistoia).

Marcatori: 52' Farias (E)

Ammoniti: Edimilson Fernandes (F); Pajac (E); Bennacer (E); Di Lorenzo (E).

Espulsi: Veretout (F)

